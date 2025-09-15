MACHAGAI DETIENEN A OTRO HOMBRE INVESTIGADO POR NARCOTRÁFICO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La División Operaciones Drogas Interior de Sáenz Peña junto a otras unidades, en un operativo preventivo, logró detener a un hombre de 30 años vinculado a investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Esta tarde, alrededor de las 14:00 horas, lograron localizar a un hombre que contaba con una solicitud de individualización y aprehensión por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. El implicado fue identificado como principal investigado en un allanamiento previo, donde secuestraron 511 envoltorios de cocaína y 97 envoltorios de marihuana, dinero en efectivo y elementos de corte.

La Fiscalía en turno dispuso que se le notifique su aprehensión y luego al traslado a Presidencia Roque Sáenz Peña, donde será examinado por un médico y alojado en la unidad correspondiente a fines legales.

