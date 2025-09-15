SOLICITUD DE PARADERO 

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Segunda Barranqueras, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de AXEL JAVIER OROÑO, de 20 años, de 1,60 metros de altura, de contextura física delgada, tez blanca, cabello castaño claro, ojos color marrones ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: pantalón largos de tela color negro, remera mangas cortas tipo musculosa color naranja, usaba ojotas tipo crocs color negro Se le ha visto por última vez en Calle Fray Mamerto Esqui N° 347 en fecha 14/09/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Segunda Barranqueras al o al servicio de emergencias 911.-

Relacionado