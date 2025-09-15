LO DEMORARON CON 100 BREZAS DE CIGARRILLOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Lo atraparon efectivos del Servicio Externo de la Séptima en avenida Edison al 450.

El hombre de 33 años, transportaba a pie una bolsa de gran tamaño, en cuyo interior se encontraban los cigarros.

Sucedió hoy a las 12.50 aproximadamente, cuando los motoristas de la 7ma, realizaban patrullajes preventivos por la jurisdicción.

Al estar en avenida Edison al 450, en un control motovehicular e identificación de personas, vieron a un sujeto que trasladaba una bolsa de color negra y de grandes dimensiones, quien al ver a los efectivos intento evitarlos por lo que fueron y lo demoraron.

Tras identificarlo examinaron el contenido del polietileno y en su interior hallaron unas 100 brezas de cigarrillos de origen extranjero, los cuales carecían de aval aduanero.

Los paquetes fueron llevados a la unidad y luego entregados a la Aduana Barranqueras, de acuerdo a lo dispuesto por el Juzgado Federal, en tanto el individuo fue notificado de la Infracción a la Ley N° 22415 (Código Aduanero) y puesto en libertad a continuación.-

Relacionado