SOLICITUD DE PARADERO

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Primera J.j. Castelli, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de RICARDO FABIÁN GABRIEL MONZÓN GASSMANN, de 27 años, de 1,80 metros de altura, de contextura física robusta, tez blanca, cabello corto ondulados castaño oscuro, ojos color marrones ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: vestía una campera tipo rompe viento con capucha, color negro con detalles en gris, bermuda marrón claro con zapatillas deportivas negras. Se le ha visto por última vez en Calle Saenz Peña N° 830 en fecha 18/08/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Primera J.j. Castelli al 3644471200 o al servicio de emergencias 911.-

