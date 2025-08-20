BARRANQUERAS: TERMINÓ DETENIDO TRAS INTENTAR ROBAR UNA CARTERA EN LA AVENIDA 9 DE JULIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Personal de la Comisaría Segunda de Barranqueras logró identificar y detener a uno del supuesto autores.

El hecho tuvo lugar ayer alrededor de las 17:00, cuando una mujer de 45 años circulaba en su motocicleta Zanella Styler 150 cc. En la intersección de la avenida 9 de Julio al 4100, fue interceptada por dos hombres a bordo de una Honda Wave 110 cc, quienes intentaron sustraerle una billetera y un celular que llevaba en el portaequipaje.

Tras el hecho, efectivos del Servicio Externo iniciaron tareas investigativas que permitieron secuestrar una motocicleta Honda Wave blanca, presumiblemente utilizada en el ilícito, en calle Rissione al 5200. Más tarde, el propietario del rodado se presentó en la dependencia policial y denunció que su cuñado había tomado el rodado sin autorización, coincidiendo con el horario del intento de robo.

Finalmente, el sospechoso identificado de 38 años, se presentó en la comisaría y fue aprehendido por tentativa de robo, quedando a disposición de la Fiscalía en turno.

