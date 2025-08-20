RESISTENCIA: DETUVIERON A UN JOVEN POR ATACAR A UN HOMBRE EN UN HECHO DE VENGANZA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Dirección de Policía de Investigaciones detuvo este martes a un joven señalado como partícipe de un ataque, ocurrido el pasado 19 de agosto en Resistencia, vinculado al homicidio, registrado el 3 de agosto.



La investigación se inició tras la denuncia de un joven de 27 años, hermano de uno de los sindicados como supuesto autor del homicidio. Según relató, ese día alrededor de las 14:00 caminaba por el pasaje Rissione al 1850 cuando fue interceptado por tres hombres que se movilizaban en motocicletas. En ese momento, uno de ellos le disparó en la pierna izquierda, a la altura de la pantorrilla, ocasionándole lesiones.

Con los datos aportados, el personal de la Dirección de Investigaciones realizó tareas de vigilancia en el barrio Luz y Esperanza. Finalmente, este martes lograron la detención del presunto autor. Durante el procedimiento, familiares y vecinos intentaron entorpecer la labor policial.

La Fiscalía N° 13 dispuso que el aprehendido sea notificado en la causa por supuestas lesiones con arma de fuego y trasladado a la Comisaría Octava Metropolitana por razones de jurisdicción. Las investigaciones continúan.

