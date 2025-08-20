DIRECCION POLICIA DE INVESTIGACIONES: RECUPERAN OBJETOS ROBADOS Y DEMORAN A UN JOVEN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En diferentes operativos realizados este martes, efectivos de Investigaciones lograron recuperar varios elementos sustraídos en hechos de robo ocurridos en Resistencia.



El primero de los procedimientos fue llevado adelante por la División Delitos Contra la Propiedad. Allí, tras la denuncia de un comerciante que advirtió el robo de un televisor de 43 pulgadas, una balanza y una garrafa de 10 kilos de su verdulería en avenida Soberanía Nacional, los agentes iniciaron tareas de investigación y lograron ubicar a dos sujetos que intentaban comercializar los bienes. Al advertir la presencia policial, los sospechosos arrojaron los elementos y se dieron a la fuga, recuperando los objetos para su restitución al damnificado.

Más tarde, personal del Departamento de Estrategias y T.I.M., concretó otro procedimiento en inmediaciones de calle Liniers y Rivero. Allí demoraron a un sujeto de 25 años, quien intentaba vender una mesa plegable de madera sustraída del bar “El Aljibe de Méndez”, ubicado en Pellegrini al 1000. La mesa fue reconocida por el propietario, en tanto el joven quedó a disposición de la Comisaría Octava Metropolitana.

Ambos procedimientos permitieron recuperar elementos robados y continúan las investigaciones para dar con los demás implicados.

