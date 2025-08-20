RESISTENCIA- DEPARTAMENTO 911: DETIENEN A DOS JÓVENES CON COCAÍNA Y DINERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta madrugada, personal de la División C.O.M. demoró a dos jóvenes de 18 años que circulaban en una motocicleta y transportaban envoltorios con cocaína.

El procedimiento ocurrió cerca de las 00:45 en avenida 25 de Mayo y Ruta 11.Allì, mientras el personal motorizado de la División C.O.M patrullaba la zona, interceptaron a dos personas a bordo de una motocicleta. Tras ser identificados, tratándose de dos jóvenes de 18 años, verificaron el rodado, que se desplazaban en una motocicleta Corven Energy 110cc negra, sin dominio colocado.

Durante el procedimiento, encontraron un envoltorio que contenía 25 dosis de sustancia blanca. Con la intervención de la División Microtráfico, se realizó la prueba de campo, que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 26,9 gramos.

Por orden de la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión de ambos jóvenes por Supuesta Infracción a la Ley de Estupefaciente N° 23.737, como así también el secuestro del rodado, un teléfono iPhone X negro, un celular Samsung A04 celeste y la suma de $10.500 .

