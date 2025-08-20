INTERIOR- PUERTO EVA PERÓN: SECUESTRAN CIGARRILLOS DE CONTRABANDO EN CONTROL CAMINERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Sucedió cuando contralaban un colectivo sobre la Ruta Nacional N° 11 y uno de los pasajeros, llevaba cigarrillos sin aval aduanero.



Efectivos de la Dirección de Policía Caminera junto a la Comisaría de Puerto Eva Perón realizaron un operativo de control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 11, kilómetro 1102,5, en el puesto caminero local.

Allí demoraron la circulación de un colectivo Scania, conducido por un hombre de 47 años, domiciliado en Machagai, quien presentó la documentación correspondiente del rodado.

Al inspeccionar el interior del transporte, se constató que uno de los pasajeros de 47 años, domiciliado en Presidencia de la Plaza, trasladaba dos cajas de grandes dimensiones que contenían un total de 100 brezas de cigarrillos marca «Rodeo», de origen extranjero, sin aval aduanero ni documentación que justifique su tenencia.

Por tal motivo, se procedió al formal secuestro de la mercadería, en el marco de lo dispuesto por el artículo 876 inciso B del Código Aduanero (Ley 22.415). Asimismo, fue notificado de la infracción en libertad, mientras que se solicitó la intervención de personal de la Aduana para continuar con las actuaciones legales correspondientes.

