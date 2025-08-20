RESISTENCIA: DETIENEN A UN HOMBRE CON CASI UN KILO DE MARIHUANA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El sujeto intentó huir al ver a los efectivos de Investigaciones.

Pasada la medianoche de este miércoles, personal de la División Enlace Operativa Metropolitana logró la demorar a un hombre que transportaba casi un kilo de marihuana, en la intersección de Avenida Mac Lean y Avenida Bogotá.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 00:05, cuando los efectivos que se encontraban realizando recorridas de rutinarias, avistaron a un individuo que caminaba con un bulto en sus manos. Éste al notar la presencia policial, se dio a la fuga, siendo demorados metros más adelante.

Luego fue identificado siendo de 43 años, posteriormente verificaron el bulto observando que contenía en su interior una sustancia vegetal compacta de color verde amarronada.

Ante esta situación, se solicitó la intervención del personal especializado en Consumos Problemáticos, quienes procedieron a realizar la prueba de campo, la cual arrojó resultado positivo para Cannabis Sativa marihuana (Cogollos), con un peso total de 998 gramos.

Finalmente conforme a lo dispuestos por la magistratura en turno el demorado fue notificado de su aprehensión por infracción a la Ley 23.737

Relacionado