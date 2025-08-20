ENCUENTRAN DOSIS DE FENTANILO TIRADAS EN UN BASURERO DE RESISTENCIA

En la noche de este martes, aproximadamente, a las 21, efectivos del Departamento Bomberos se presentaron en el barrio Complejo Malvinas, por calle Santa María de Oro al 2300, ya que habían encontrado dosis de fentanilo en la basura.

Se trata de un potente fármaco sintético utilizado como analgésico, que tiene una potencia superior a la morfina.

Dosis de fentanilo secuestradas.

Hasta el lugar acudieron las máximas autoridades de la Policía del Chaco, quienes trabajaron ante la directiva de la Fiscalía Antidrogas, a cargo de la doctora Marian Benítez.

Dicho fármaco fue trasladado a las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses para su posterior análisis.