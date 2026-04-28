SOLICITUD DE PARADERO

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Cuarta De Resistencia, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de MILTON FACUNDO OJEDA, de 34 años, de 1,66 metros de altura, de contextura física robusta, tez trigueña, cabello lacio castaño oscuro, ojos color ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: vestía remera mangas cortas blanca lisa con estampa color rojo y negro, bermudas de jeans color negro, zapatillas color blanco, con mochila Se le ha visto por última vez en Terminal De Omnibus Resistencia en fecha 22/04/2026.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Cuarta De Resistencia al 3624385648 o al servicio de emergencias 911.-

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