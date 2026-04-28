MENOS COLECTIVOS EN EL AMBA: EL PLAN DEL GOBIERNO PARA RECORTAR SUBSIDIOS
Evalúan eliminar líneas que se superponen con trenes y transferir recorridos a CABA y Provincia. Las empresas advierten por deudas millonarias y anticipan más recortes en el servicio.
El Gobierno nacional avanza con la idea de achicar el sistema de colectivos del AMBA como respuesta al aumento de costos, tras declararse en estado de emergencia por la falta de subsidios.
La propuesta será eje de la reunión que mantendrán este jueves las cámaras empresarias con el nuevo secretario de Transporte, Mariano Plencovich.
El conflicto en el transporte metropolitano no es nuevo, pero se profundizó en los últimos meses por el fuerte aumento del gasoil, impulsado por la guerra en Medio Oriente, que disparó los costos operativos y derivó en una reducción de frecuencias a comienzos de abril. A esto se suman advertencias gremiales por posibles demoras en el pago de salarios.
Según las cámaras, el Estado adeuda alrededor de 128.000 millones de pesos en subsidios. La situación se agrava pese a que entre febrero y marzo se autorizó un incremento del 41% en el boleto de las líneas nacionales del AMBA.
En este contexto, desde la Secretaría de Transporte se empezó a hablar de una «reorganización» del sistema. Detrás de esos términos, el objetivo es claro: reducir la cantidad de colectivos en circulación para bajar el gasto en subsidios sin trasladar todo el ajuste al precio del boleto.
De acuerdo a fuentes del sector, el Gobierno baraja al menos dos medidas, la primera apunta a eliminar líneas que se superponen con recorridos ferroviarios: «Donde hay tren y bondi, que quede solo el tren», sintetizan desde las empresas.
La segunda alternativa es transferir las líneas nacionales, las que cruzan la General Paz o el Riachuelo, a la órbita de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. Sin embargo, esta opción genera fuertes dudas y las cámaras advierten que no está claro cómo se financiaría el traspaso ni cómo se repartirían los recorridos, dado su carácter interjurisdiccional.
Además, los antecedentes no ayudan. La transferencia de las 31 líneas que operan exclusivamente en CABA demoró más de dos años y medio. Hoy, el universo de líneas nacionales asciende a 104, lo que vuelve el escenario aún más complejo.
En tanto, desde la provincia ya anticiparon que no están en condiciones de absorber más servicios y que no cuentan con los recursos para hacerlo.
Mientras tanto, las empresas intensifican la presión. En un comunicado conjunto, señalaron que la falta de definiciones sobre la cobertura de costos básicos pone en riesgo la continuidad del servicio y advirtieron que, si no hay respuestas en el corto plazo, profundizarán las medidas de «racionalización», lo que podría traducirse en menos colectivos en la calle.
La reunión de este jueves será clave, los empresarios esperan definiciones concretas sobre los subsidios y el futuro del sistema, en un escenario donde el ajuste ya empezó a sentirse en los usuarios.