Menos colectivos en el AMBA: el plan del Gobierno para recortar subsidios

De acuerdo a fuentes del sector, el Gobierno baraja al menos dos medidas, la primera apunta a eliminar líneas que se superponen con recorridos ferroviarios: «Donde hay tren y bondi, que quede solo el tren», sintetizan desde las empresas.

La segunda alternativa es transferir las líneas nacionales, las que cruzan la General Paz o el Riachuelo, a la órbita de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. Sin embargo, esta opción genera fuertes dudas y las cámaras advierten que no está claro cómo se financiaría el traspaso ni cómo se repartirían los recorridos, dado su carácter interjurisdiccional.

Además, los antecedentes no ayudan. La transferencia de las 31 líneas que operan exclusivamente en CABA demoró más de dos años y medio. Hoy, el universo de líneas nacionales asciende a 104, lo que vuelve el escenario aún más complejo.

En tanto, desde la provincia ya anticiparon que no están en condiciones de absorber más servicios y que no cuentan con los recursos para hacerlo.

Mientras tanto, las empresas intensifican la presión. En un comunicado conjunto, señalaron que la falta de definiciones sobre la cobertura de costos básicos pone en riesgo la continuidad del servicio y advirtieron que, si no hay respuestas en el corto plazo, profundizarán las medidas de «racionalización», lo que podría traducirse en menos colectivos en la calle.

La reunión de este jueves será clave, los empresarios esperan definiciones concretas sobre los subsidios y el futuro del sistema, en un escenario donde el ajuste ya empezó a sentirse en los usuarios.