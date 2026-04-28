SÁENZ PEÑA DETIENEN A UN HOMBRE CON PEDIDO DE CAPTURA POR INFRACCIÓN A LA LEY DE ESTUPEFACIENTE

Quedó alojado en la dependencia policial, a disposición de la Justicia.

Este martes a 11:50, personal de la División Operaciones Drogas Interior Sáenz Peña demoró a un hombre de 31 años, quien presentaba una solicitud de aprehensión vigente por supuesta infracción a la Ley 23.737.

Los agentes realizaban sus recorridas y en calle 25 de Mayo N° 338 identificaron al hombre, al ingresar sus datos en el Sistema de Gestión Biométrica detectaron la solicitud de aprehensión por infracción a la ley de estupefacientes, por parte de la Fiscalía Antidrogas de Sáenz Peña a cargo de la Dra. Laura Soledad Borelli.

El detenido fue trasladado a la unidad policial donde quedó a disposición de la Justicia.

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