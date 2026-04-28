RESISTENCIA DETIENEN A UN HOMBRE POR EL ROBO DE UNA MOTO
Habrían utilizado un arma blanca para quitarle el rodado a su dueño.
En un operativo realizado por la División de Sustracción Vehicular, efectivos policiales lograron la aprehensión de un hombre de 33 años, acusado de participar en el robo de un motovehículo bajo la modalidad de robo a mano armada.
El hecho
El denunciante, de 68 años, informó que el pasado 26 de abril a las 23:30, su hijo de 38 años fue interceptado en el barrio Mariano Moreno por tres individuos. Los agresores lo lesionaron con un arma blanca, provocándole heridas en el muslo izquierdo, y posteriormente le sustrajeron su motocicleta Gilera Smash 110cc, color bordo y negro.
Tras la denuncia, se identificó a los presuntos autores, el personal policial montó un operativo de vigilancia en avenida Rodríguez Peña N° 2622, donde lograron detener a uno de los presuntos autores en la vía pública.
El detenido fue notificado de su aprehensión y puesto a disposición de la Fiscalía en turno. Se continúa con las diligencias para dar con el paradero del otro acusado.