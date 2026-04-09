Jue. Abr 9th, 2026

SOLICITUD DE PARADERO

por Redaccion J 35 minutos atrás

La Policía del Chaco, en base a una denuncia registrada en la División Servicios, solicita a la comunidad su valiosa colaboración para aportar cualquier información relacionada con el paradero de la ciudadana María de los Ángeles Giménez, de 30 años, y de su hijo, Giménez Airton Benjamín, de 9 años. Se solicita que cualquier dato sea comunicado a la unidad policial más cercana.

Cualquier novedad sobre estas dos personas , favor de acercarse a la unidad mas proxima a su domicilio o bien comunicarse a la Division Servicios o al servicio de emergencias 911.

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