LA CGT ANUNCIÓ UNA MOVILIZACIÓN CONTRA EL GOBIERNO PARA EL 30 DE ABRIL

Nueva movilización de la CGT.

La CGT anunció la convocatoria a una movilización a Plaza de Mayo para el próximo 30 de abril en conmemoración del Día del Trabajador y para volver a manifestarse contra las políticas socio económicas ejecutadas por el gobierno de Javier Milei.

La actividad incluirá una celebración religiosa en recuerdo del papa Francisco pero sin cese de actividades, y se resolvió de esa manera en una reunión del consejo directivo de la central obrera que tuvo lugar en la sede de la calle Azopardo.

vamos a hablar de la situación de los trabajadores, con endeudamiento familiar y creciente desempleo”, dijo al respecto Jorge Sola, triunviro de la CGT y secretario general del Sindicato del Seguro. “El Papa tuvo vínculo con el mundo del trabajo, con la solidaridad como bandera. En esa conmemoración,”, dijo al respecto Jorge Sola, triunviro de la CGT y secretario general del Sindicato del Seguro.

Con respecto a los reclamos que se manifestaran en la concentración obrera, el sindicalista indicó que en estarán referidos a las paritarias y a los castigados ingresos de los trabajadores porque “el Gobierno puso un techo (a los aumentos salariales) por debajo de la inflación promedio”.

El triunvirato que conduce la CGT. Se prevé que, además de sectores críticos de la Iglesia contra la administración libertaria se sumen a la jornada de protesta los movimientos sociales nucleados en la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y otros sectores piqueteros.