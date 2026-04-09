ANSES DEPOSITÓ UN BONO QUE SUPERA LOS $300.000: A QUIÉNES Y POR QUÉ

La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) aplicó una actualización en los haberes de jubilaciones y pensiones para abril, siguiendo la Ley de Movilidad que ajusta los ingresos de acuerdo con la inflación. Este mecanismo asegura que los beneficiarios mantengan el poder adquisitivo de sus ingresos frente a los cambios en los precios.