ANSES DEPOSITÓ UN BONO QUE SUPERA LOS $300.000: A QUIÉNES Y POR QUÉ
Producto del esquema de Movilidad Jubilatoria, el organismo anunció un incremento del 2,9% en cada una de sus prestaciones. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) aplicó una actualización en los haberes de jubilaciones y pensiones para abril, siguiendo la Ley de Movilidad que ajusta los ingresos de acuerdo con la inflación. Este mecanismo asegura que los beneficiarios mantengan el poder adquisitivo de sus ingresos frente a los cambios en los precios.
Dentro las prestaciones que evidenciarán este ajuste se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que asegura un ingreso mínimo a quienes tengan más de 65 años y no cuenten con jubilación. Además, el organismo anunció el cronograma de pagos para el cuarto mes del año.
Monto de la PUAM
En abril de 2026, la PUAM alcanza los $304.255,44, y al sumar el bono de $70.000, el total que perciben los beneficiarios llega a $374.255,44. Este programa está pensado para personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes necesarios para una jubilación tradicional.
Su monto representa el 80% de la jubilación mínima y se ajusta automáticamente con cada actualización de ANSES. Además, los titulares de la PUAM cuentan con cobertura médica a través de PAMI y acceso a otros beneficios del sistema previsional.
Monto de las otras pensiones en abril
Junto con la PUAM, ANSES aplicó la actualización a todas las Pensiones no Contributivas (PNC), que también se benefician con el incremento del 2,9% y el bono extraordinario. Para abril, los montos quedan de la siguiente manera:
- Pensiones por invalidez y por vejez: $266.223,52 /con bono: $336.223,52
- Pensión para madres de siete hijos: $380.319,31 /con bono: $450.319,31
Cuándo cobro las pensiones de ANSES en abril 2026
El organismo también confirmó el calendario de pagos de las Pensiones no Contributivas para el cuarto mes del año, que se organiza según el último número del DNI de cada titular.
- DNI terminados en 0 y 1: pagos desde el 10 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: pagos el 13 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: pagos el 14 de abril
- DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: pagos el 15 de abril