NACHA GUEVARA EXPLOTÓ CONTRA DIPUTADOS POR LA APROBACIÓN DE LA LEY DE GLACIARES: «NO TIENEN PERDÓN»

Nacha Guevara volvió a ubicarse en el centro de la escena pública tras expresar un contundente rechazo a la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, una decisión que generó un fuerte debate político y social. volvió a ubicarse en el centro de la escena pública tras expresar un, una decisión que generó un fuerte debate político y social.

La artista utilizó sus redes sociales para manifestar su indignación por la votación y apuntó directamente contra los legisladores que acompañaron la iniciativa. “No tienen perdón”, escribió, en una frase breve pero cargada de enojo que rápidamente se viralizó y generó miles de reacciones.

Sin embargo, su descargo no se limitó a ese mensaje. En un video que también compartió, Guevara profundizó su postura con palabras mucho más duras, en un tono claramente crítico hacia la dirigencia política. “Cuando pase el tiempo y estén atravesando una enfermedad terminal, quizás recuerden este día en el que levantaron la mano”, expresó, dejando en evidencia el nivel de indignación que le provocó la decisión del Congreso.

El contexto en el que se dan estas declaraciones es clave: la Cámara de Diputados aprobó cambios en la Ley de Glaciares que modifican los criterios de protección ambiental y habilitan nuevas condiciones para el desarrollo de actividades productivas en zonas que hasta ahora estaban bajo resguardo. Esto despertó cuestionamientos desde distintos sectores, especialmente vinculados al ambientalismo y la cultura.

En ese escenario, la reacción de Nacha Guevara se suma a una serie de pronunciamientos de figuras públicas que decidieron involucrarse en la discusión, amplificando el tema en redes sociales y medios de comunicación.