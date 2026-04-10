Intensa agenda oficial en el Chaco: ciencia, gestión y salud en el centro de la jornada

El Gobierno de la provincia del Chaco desarrollará este viernes 10 de abril una nutrida agenda de actividades institucionales que abarcan desde el impulso a la innovación científica hasta acciones concretas en materia de salud pública y fortalecimiento del gabinete.

La jornada comenzará a las 9:00 con el lanzamiento de la tercera edición de la Cumbre Chaqueña de Ciencia, Tecnología e Innovación, un evento que busca consolidarse como un espacio estratégico para el intercambio de conocimientos, el desarrollo tecnológico y la articulación entre el sector público, privado y académico. La actividad, organizada por el Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI), tendrá lugar en el Gala Hotel & Convenciones, ubicado sobre la Ruta Nacional 11, y contará con la participación de autoridades, investigadores y referentes del sector.

Una hora más tarde, a las 10:00, se llevará a cabo el acto de jura de nuevos funcionarios en el Salón Obligado de la Casa de Gobierno. Este tipo de ceremonias forma parte del proceso de fortalecimiento institucional y renovación de equipos de gestión, en un contexto donde la administración provincial busca optimizar su funcionamiento y respuesta a las demandas sociales.

En paralelo, en la localidad de Pampa del Infierno, se desarrollará desde las 8:00 un operativo de la Red Estratégica de Salud (RES) en el Hospital Almirante Brown. Esta iniciativa apunta a reforzar la atención sanitaria en el territorio, acercando servicios médicos y promoviendo el acceso a la salud en comunidades del interior provincial.

De esta manera, la agenda del Ejecutivo chaqueño refleja una combinación de acciones orientadas al desarrollo científico, la organización institucional y la atención directa a la ciudadanía, con presencia tanto en la capital como en el interior del Chaco.

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