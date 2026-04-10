PIO SANDER: «VEMOS UN RUMBO QUE NO ENCUENTRA ALTERNATIVAS VÁLIDAS PARA DESPEGAR»

Tras la reunión con los intendentes del PJ de 40 municipios chaqueños realizada el pasado martes, el Jefe Comunal de Castelli, Pio Sander, expresó su preocupación por la falta de políticas provinciales y nacionales que afectan considerablemente el desarrollo de las comunidades. «Preocupados por nuestras comunidades; las malas políticas económicas hacen que los pueblos empiecen a sufrir las decadencias de todos los planes y proyectos que se pueda trazar para cada localidad», expresó en sus redes sociales.

Aseguró que «vemos un rumbo que no encuentra alternativas válidas para despegar y seguimos escuchando mas de lo mismo, pero en políticas de producción, de empleo, de educación y salud no se habla, estos son los flagelos que más azotan a nuestras comunidades; ni hablemos de los altos costos de la energia la luz y el combustibles, elementos indispensables para cualquier proyeccion de obras o mejores servicios y porque no prioridad para cada familia», cuestionó.

PEDIDO CONCRETO

«Pedimos a nuestro interbloque ser la voz del pueblo y generar herramientas válidas para que los 70 municipios del Chaco podamos utilizar alternativas validas para salir de esta coyuntura de crisis» sostuvo. En este sentido, recalcó que «necesitamos fortalecer a nuestro parque de maquinas y herramientas con financiamientos o planes de adquisición de cualquier índole, necesitamos extender redes cloacales, agua, electricidad, viales y tantas otras entre ripios y pavimentos urbanos, viviendas y fundamentalmente fortalecer al sector productivo y a la pequeña y mediana empresa para la generación de bienes y empleos para los que lo necestitan».

Finalmente, expresó que «esta es nuestra inquietud sin ataques ni agravios siempre listos para seguir trabajando con responsabilidad y en honor a aquellos que nos eligieron para llevar adelante desde cada Municipio los destinos de nuestras comunidades». FUENTE DIARIO CASTELLI

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