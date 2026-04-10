CASTELLI , CONCEJAL RADICAL HACE PEDIDO DE INFORME SOBRE COPARTICIPACIÓN EN CASTELLI TRAS ADVERTENCIAS POR CAÍDA DE INGRESOS

La concejal Carla Gaute, integrante del bloque de la Unión Cívica Radical, presentó un pedido de informe al Ejecutivo municipal para conocer en detalle los ingresos por coparticipación recibidos durante los últimos tres meses de 2026.

La iniciativa surge a partir de la preocupación generada por declaraciones del intendente local, quien advirtió públicamente sobre una merma en los fondos coparticipables que percibe el municipio, situación que podría impactar en el funcionamiento de la administración y la prestación de servicios.

TRANSPARENCIA Y CONTROL DE RECURSOS

El proyecto elevado al Concejo Deliberante plantea la necesidad de transparentar y fiscalizar los recursos públicos, considerando que la coparticipación provincial constituye una de las principales fuentes de financiamiento para los gobiernos locales.

En ese sentido, la edil solicitó un informe pormenorizado que detalle:

Montos percibidos

Fechas de acreditación

Conceptos

Retenciones aplicadas

Saldos disponibles

El pedido establece un plazo de cinco días para que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, remita la información requerida.

REPERCUSIÓN PROVINCIAL Y DEMANDA SOCIAL

La problemática no se limita al ámbito local. Según se indicó, la situación tuvo eco a nivel provincial, donde distintos jefes comunales expresaron inquietudes similares respecto a la disminución de recursos.

Este contexto generó también preocupación en la comunidad de Juan José Castelli, donde vecinos trasladaron sus dudas a la concejal, impulsando finalmente la presentación formal del pedido de informes.

ROL DEL CONCEJO DELIBERANTE

Desde el proyecto se remarca que corresponde al Concejo Deliberante ejercer el control político sobre la administración municipal, garantizando el acceso a información clara y documentada que permita evaluar el impacto de estos recursos en las finanzas públicas.

La resolución, de ser aprobada, obligará al Ejecutivo a brindar precisiones sobre la evolución de los fondos coparticipables en un contexto económico que genera creciente preocupación tanto en el ámbito político como social.

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