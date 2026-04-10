HOY VIERNES JURAN LOS NUEVOS MIEMBROS DEL GABINETE DE LEANDRO ZDERO

El gobernador Leandro Zdero tomará juramento este viernes a los nuevos funcionarios provinciales, en un acto que se desarrollará a las 10, en el Salón Obligado de Casa de Gobierno.

El cambio de Gabinete se precipitó por la salida de Livio Gutiérrez, quien ocupaba el cargo de secretario de Coordinación de Gabinete y fue designado presidente del Nuevo Banco del Chaco.

En ese sentido, y tal como había trascendido a inicios de la semana, el exdiputado Carim Peche asumirá al frente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, en reemplazo de Julio Ferro, quien pasará a ser secretario General de la Gobernación.

De esta manera, Carolina Meiriño, hasta ahora a cargo de la Secretaría General de la Gobernación, jurará como secretaria de Coordinación de Gabinete, en reemplazo de Gutiérrez.

Además, los cambios incluyen otros nombres, en subsecretarías, por lo que esos funcionarios ya fueron dando juramento en los últimos días.