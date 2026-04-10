ANMAT DIO LA BAJA DEFINITIVA A LOS LABORATORIOS IMPLICADOS EN LA PRODUCCION DE FENTANILO CONTAMINADO
La Anmat había inhibido en mayo del año pasado la actividad en ambos laboratorios y prohibido la comercialización de todos sus productos.
De acuerdo con la Anmat la decisión se sustenta en la necesidad de proteger a la población frente a fallas graves en la calidad de medicamentos que producían y vendían ambos laboratorios y que exponían a los pacientes a riesgos inaceptables.
“Los hechos reportados demostrarían que se trataría de productos contaminados elaborados en un establecimiento con deficiencias en el cumplimiento de las Buenas Prácticas y por ello no se puede asegurar que los productos se hayan fabricado en el mismo cumplan, en forma uniforme y controlada, con los requerimientos de seguridad y eficacia de acuerdo con las normas de calidad adecuadas al uso que se les pretende dar y conforme a las condiciones exigidas para su comercialización”, señaló la Anmat.
Disposición 1848/2026: