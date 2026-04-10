ANMAT DIO LA BAJA DEFINITIVA A LOS LABORATORIOS IMPLICADOS EN LA PRODUCCION DE FENTANILO CONTAMINADO

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dio de baja este viernes de manera definitiva las habilitaciones y legajos de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, Ladio de baja este viernes de manera definitiva las habilitaciones y legajos de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, involucrados en la producción de fentanilo contaminado.

Así quedó plasmado en la Disposición 1848/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial que vino a complementar la Disposición 3158/2025 oficializada en mayo del año pasado y que había inhibido las actividades en ambos laboratorios y prohibido la comercialización de todos sus productos. Desde ese momento ninguno de los dos laboratorios pudo volver a producir y ahora tras el análisis de las inspecciones técnicas, pruebas regulatorias y documentación judicial acumulada, se definió darlos de baja de manera definitiva.

De acuerdo con la Anmat la decisión se sustenta en la necesidad de proteger a la población frente a fallas graves en la calidad de medicamentos que producían y vendían ambos laboratorios y que exponían a los pacientes a riesgos inaceptables.

El proceso que derivó ahora en la baja de ambos laboratorios comenzó luego de que se detectara una serie de irregularidades graves vinculadas a la calidad, seguridad y trazabilidad de medicamentos producidos por ambas firmas. Uno de los elementos más graves detectados fue la contaminación microbiana detectada en el producto Fentanilo HLB y que provocó la muerte de un centenar de personas.

Con la baja definitiva de las habilitaciones, la Anmat recordó que cualquier institución en posesión de productos, insumos y medicamentos abarcados por la Disposición 3158/2025 debe asegurar la trazabilidad en casos de traslado, destrucción o disposición final. La obligación responde a la necesidad de controlar el destino de cualquier producto potencialmente riesgoso para la salud pública .