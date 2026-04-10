¿DE QUE MURIO ANGEL LOPEZ, EL NENE DE 4 AÑOS FALLECIDO EN COMODORO RIVADAVIA?

Ángel, el niño de 4 años que habría sido víctima de su propia madre

La tragedia de Ángel comenzó el domingo de Pascuas a las 7 de la mañana, con la descompensación del chico. Fue en ambulancia al Hospital Regional, donde ingresó en estado crítico a las 8.35. Allí quedó internado.

«Se hace la reanimación cardiopulmonar avanzada y responde desde el punto de vista circulatorio, recobrando ritmo cardíaco, pero nunca recupera lo respiratorio», dijo Luis Cisneros, jefe de Pediatría del hospital. Seguidamente, calificó al niño como un «paciente en estado crítico que nunca respondió» durante sus horas en terapia intensiva.

Murió poco antes de la medianoche del domingo.

La víctima tenía apenas cuatro años. Foto: Facebook: @Lulu Andrade.

Lorena Andrade, pareja del papá biológico del nene, contó que el chico estaba bajo el cuidado de la madre por decisión judicial a pesar de que, según ella, el vínculo entre los dos era prácticamente inexistente.