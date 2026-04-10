MILEI RECONOCIO QUE NO TODOS VIVEN MEJOR: LOS PROCESOS DE MEJORAS NO AVANZAN A LA MISMA VELOCIDAD PARA TODOS

Presidencia.

El presidente Javier Milei se expresó en redes sociales la situación actual del país y defendió su gestión. «Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico», señaló .

Reconoció que no toda la ciudadanía vive mejor. «Sería intelectualmente deshonesto afirmarlo», indicó. «Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución. Precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos. Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado», sostuvo.

«Estos últimos meses fueron duros», expresó. «No es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado», afirmó.

«Eso no sale gratis: implicó tasas más altas, menor actividad y más inflación. Pero los resultados ya están a la vista: la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza«, dijo.