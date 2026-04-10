CONTINUAN LOS OPERATIVOS PARA ASISTIR A FAMILIAS AISLADAS EN COMANDANCIA FRIAS

Las consecuencias de la crecida del agua continúan afectando a comunidades rurales del norte chaqueño, donde varias familias permanecen aisladas debido al deterioro de los caminos y el avance de las inundaciones. En este contexto, se intensifican los operativos de asistencia para brindar acompañamiento y garantizar condiciones mínimas de seguridad.

En la zona de Comandancia Frías, personal de la División Fluvial, junto a Bomberos de Juan José Castelli, desplegó nuevos operativos para asistir a pobladores de parajes afectados. Las intervenciones comenzaron durante la mañana, tras detectarse que familias de Media Luna y Aguas Verdes se encontraban incomunicadas.

Al arribar a los lugares, los equipos constataron la situación y colaboraron con el traslado de pertenencias y animales hacia sectores más seguros , utilizando embarcaciones para sortear las zonas anegadas. La prioridad fue resguardar a las familias y evitar mayores pérdidas ante el avance del agua.

Además del operativo de evacuación y asistencia directa, se llevó adelante la entrega de mercadería para acompañar a quienes atraviesan esta emergencia. La distribución se realizó de manera articulada con equipos territoriales del programa Ñachec y Fuerte Esperanza, alcanzando a distintas familias afectadas.

Las acciones forman parte de un trabajo sostenido en la región, donde las condiciones climáticas mantienen en alerta a varias comunidades rurales. Mientras persistan las dificultades de acceso, los operativos continuarán para asistir a quienes más lo necesitan y mitigar el impacto de la inundación en la vida cotidiana.