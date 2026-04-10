ESCUELAS: COMO ABORDAR SITUACIONES COMPLEJAS EN LAS AULAS

Las escuelas chaqueñas cuentan con equipos especializados y herramientas específicas para intervenir ante conflictos como bullying, consumos problemáticos o situaciones de salud mental. La estrategia combina presencia en territorio, capacitación docente y protocolos de actuación ante casos críticos.

En ese marco, el Ministerio de Educación elaboró la Guía Provincial para el Abordaje Integral de Situaciones Complejas en el Ámbito Escolar, formalizada mediante la Resolución N° 1982/23. El documento funciona como una referencia para docentes y directivos, ya que permite identificar problemáticas y definir estrategias de intervención según cada contexto institucional.

A la par, el Programa de Prevención y Cuidados en el Ámbito Escolar, dependiente de la Dirección General de Inclusión, despliega acciones en territorio con equipos integrados por psicólogos, psicopedagogos y docentes. Entre las actividades se incluyen jornadas y talleres orientados a fortalecer la convivencia escolar y abordar temas como acoso escolar, consumos problemáticos, ciberbullying y educación sexual integral.

También intervienen los equipos Interdisciplinarios distribuidos en todas las regionales educativas, conformados por trabajadores sociales, psicólogos y psicopedagogos. Estos equipos trabajan de manera articulada con directivos, docentes, estudiantes y familias, y desarrollan acciones de acompañamiento ante situaciones específicas, además de propuestas de sensibilización.

Dentro de cada escuela, además, hay docentes focalizados que colaboran en la implementación de estrategias y actividades según las necesidades de cada comunidad educativa.

Estas acciones se complementan con instancias de formación continua para docentes y equipos institucionales, que se canalizan a través de la plataforma educativa ELE.

Fortalecer la convivencia y actuar ante situaciones críticas

El abordaje se apoya en normativas vigentes, como la Ley Nacional N° 26.892 de Promoción de la Convivencia, junto con resoluciones del Consejo Federal de Educación que establecen lineamientos comunes.

En ese marco, se prevé la distribución de materiales específicos para trabajar en las aulas situaciones como el bullying y el ciberbullying, con propuestas concretas de intervención.

En relación con la salud mental, durante septiembre de 2025 se realizó una capacitación sobre prevención y abordaje del suicidio, en articulación con equipos nacionales y provinciales. A esto se suma un protocolo intersectorial que establece pautas de intervención antes, durante y después de situaciones críticas en el ámbito escolar.

Además, el programa Fortaleza ofrece un servicio gratuito y confidencial de guardia remota en salud mental las 24 horas. La atención telefónica funciona de 8 a 20 al 3624-618432 y de 20 a 8 al 3624-814825, y está destinada a brindar contención y asistencia ante situaciones de crisis.