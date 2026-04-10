ELECCIONES DOCENTES 2026 EN LA UNNE: CONTUNDENTE TRIUNFO OFICIALISTA EN CIENCIAS ECONÓMICAS

El resultado representa un fuerte respaldo a la actual gestión encabezada por Moira Carrió, quien se encamina a presentarse para la reelección como decana.

En el marco de las elecciones docentes 2026 de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), la Facultad de Ciencias Económicas registró una amplia victoria del oficialismo, que obtuvo *el 90 por ciento de los votos.*

Desde el espacio oficialista destacaron que la contundencia del resultado refleja el acompañamiento del claustro docente a la gestión actual, así como la continuidad de las políticas académicas y de desarrollo institucional llevadas adelante en la facultad.

De esta manera, el resultado electoral consolida el liderazgo de Carrió y fortalece su proyección de cara al próximo período de gestión.

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