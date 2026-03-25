SOLICITUD DE PARADERO

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Cria 1º Rcia, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de Jorge Diego Ojeda, de 46 años, de 1,72 metros de altura, de contextura física delgada, tez blanca, cabello calvo , ojos color marrones ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: vestía camiseta de argentina, short negro hasta las rodillas, zapatillas oscuras y casco de bicicleta color rojo Se le ha visto por última vez en Calle Obligado Nº 1734 en fecha 13/03/2026.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Cria 1º Rcia al 3624385646 o al servicio de emergencias 911.

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