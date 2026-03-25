BARRANQUERAS FUE DETENIDO POR UN ROBO A UNA ROTISERÍA

El implicado fue demorado por Servicio Externo de la zona portuaria, con el teléfono sustraído.

Este martes alrededor de las 22, una joven de 18 años denunció que, mientras trabajaba como cajera en la rotisería “Agua La Boca” ubicado por avenida Laprida, fue abordada por un masculino que, bajo amenazas con una picana eléctrica y un elemento punzante, le sustrajo dinero y un celular Samsung A32. El autor se dio a la fuga en una motocicleta 110 cc color azul.

Tras tomar conocimiento de la denuncia, el servicio externo comenzó una investigación y patrullajes por inmediaciones, y los barrios cercanos. Gracias a la información recabada supieron que el implicado merodeaba por el barrio María Cristina. Se dirigieron al lugar.

En una de las calles del barrio demoraron a un sujeto de 42 años con una motocicleta y ropa similar a la descrita por la denunciante. Éste, en su poder, tenía el teléfono sustraído y la picana eléctrica utilizada en el hecho. Se secuestraron los elementos y el hombre fue conducido a la dependencia policial.

Finalmente, la Fiscalía interviniente dispuso su aprehensión en la causa “Supuesto Robo”.

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