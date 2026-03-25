EN CAMPO LARGO AGENTES SECUESTRAN UN ARMA DE FUEGO DURANTE CONTROL POLICIAL

El conductor de una motocicleta trasladaba una carabina sin documentación.

En la madrugada de este miércoles, personal de la Policía del Chaco realizó un procedimiento en la localidad de Campo Largo, donde secuestraron un arma de fuego en el marco de un control preventivo.

El hecho ocurrió sobre calle Los Andes, donde los efectivos interceptaron una motocicleta 110 cc conducida por un joven de 21 años. Al momento de la identificación, constataron que transportaba una carabina calibre .22 sin la documentación correspondiente.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se procedió al secuestro del arma y el conductor fue notificado en la causa por supuesta infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino.

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