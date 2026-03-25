BARRIO 13 DE DICIEMBRE AGENTES RECUPERAN UN SECARROPAS ROBADO Y DETIENEN A UN JOVEN EN RESISTENCIA

La intervención permitió ubicar el bien en otro punto de la ciudad.

En la madrugada de este miércoles, personal de la Policía del Chaco intervino en un procedimiento por hurto en la ciudad de Resistencia, donde lograron recuperar un electrodoméstico sustraído y demorar a un joven.

El hecho tuvo lugar en el barrio 13 de Diciembre, donde vecinos retuvieron a un sujeto sindicado como autor del ilícito. Posteriormente, tras tareas investigativas, los efectivos se dirigieron a otro punto de la ciudad, donde un individuo intentaba comercializar un secarropas de similares características.

Al advertir la presencia policial, este último abandonó el elemento y se dio a la fuga, logrando escapar. Sin embargo, el electrodoméstico fue secuestrado, constatándose que se trataba del denunciado como sustraído.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el primer demorado fue notificado de su aprehensión en la causa por supuesto hurto.

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