BASAIL RECUPERAN ELEMENTOS ROBADOS Y DETIENEN A UN JOVEN POR ENCUBRIMIENTO

El procedimiento se realizó tras tareas investigativas en una zona de monte cercana al barrio Nueva Esperanza.

Este martes por la noche, efectivos de la Policía del Chaco lograron recuperar varios elementos denunciados como robados y demoraron a un joven en la localidad de Basail.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un hombre de 45 años, quien informó la sustracción de distintos objetos desde un galpón ubicado en zona rural, entre ellos sanitarios y motores.

Tras averiguaciones, el personal policial estableció que los elementos podrían encontrarse ocultos en una zona de monte, en cercanías del barrio Nueva Esperanza. Durante un rastrillaje, hallaron una construcción precaria donde se encontraba un joven de 29 años, quien intentó darse a la fuga, siendo demorado a pocos metros.

En el lugar, los agentes secuestraron los bienes denunciados como sustraídos, los cuales serán restituidos a su propietario. Por disposición de la Fiscalía en turno, el demorado fue notificado de su aprehensión en la causa por supuesto encubrimiento.

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