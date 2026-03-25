RESISTENCIA DEMORAN A DOS PERSONAS Y SECUESTRAN COCAÍNA, DINERO Y UNA MOTOCICLETA

El procedimiento se realizó en inmediaciones de Fray Rossi y calle 2 de Febrero. Se incautaron 64 envoltorios con estupefaciente, dinero en efectivo y otros elementos de interés.

En la tarde de este martes, efectivos de la Policía del Chaco llevaron adelante un procedimiento en la ciudad de Resistencia, que culminó con la demora de dos personas y el secuestro de estupefacientes.

El operativo, a cargo del Departamento de Operaciones Estratégicas Lince, se concretó en inmediaciones de calle Fray Rossi y 2 de Febrero, donde los agentes interceptaron a dos sujetos de 28 y 17 años.

Durante la intervención, se procedió al secuestro de un total de 64 envoltorios que contenían cocaína, con un peso de 20,2 gramos, además de la suma de 120.100 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y una motocicleta tipo 110 cc.

Tras el procedimiento, se dio intervención a la División Microtráfico y a la Fiscalía Antidrogas interviniente, que dispuso las diligencias correspondientes.

Los demorados fueron trasladados hacia Medicina Legal y posteriormente a la comisaría jurisdiccional, donde quedaron a disposición de la Justicia.

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