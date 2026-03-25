VALLE EN LA APERTURA DEL AÑO ACADÉMICO DE REFLEJAR

Al tomar la palabra, Valle destacó la relevancia de Reflejar y señaló que el instituto trascendió su rol como estructura académica para convertirse en un espacio donde circula el conocimiento, se intercambian prácticas y donde las experiencias provinciales se transforman en aprendizaje colectivo.

Agregó que el titulo de la presentación de escuelas bajo el formato de feria de experiencias, actividad que integró el programa de actividades previstas «Innovar, compartir y fortalecer: lo que hacemos y sabemos hacer» refleja «con precisión los desafíos que enfrenta Reflejar». En tal sentido enfatizó que «innovar ya no es una opción sino una necesidad para los poderes judiciales que no pueden quedar rezagados frente a las transformaciones tecnológicas, sociales, culturales y las nuevas demandas sociales». «Ello implica no solo incorporar tecnología, sino también repensar el sistema de justicia, reducir barreras, eliminar burocracias, acercarnos a la ciudadanía con una perspectiva más comprensible y participativa». La presidenta de Jufejus señaló además que la calidad institucional se construye en red «desde el entendimiento que la diversidad provincial es una riqueza, no una dificultad y que cuando una escuela desarrolla una buena práctica no pertenece solo a su jurisdicción sino que se convierte en patrimonio de todo el sistema judicial provincial argentino».

Finalmente, remarcó que la capacitación judicial constituye un pilar estratégico: condición esencial para garantizar calidad institucional, independencia judicial e innovación sostenible. Al concluir, Valle afirmó que las escuelas judiciales y centros de formación son fundamentales en este proceso. Asimismo, del encuentro participó Celina Gutiérrez, directora general con funciones de coordinadora, quien presentó un stand institucional y estuvo a cargo de uno de los talleres y de las conclusiones del encuentro.