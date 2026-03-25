LA APA SANEÓ MÁS DE 11 KILÓMETROS DE CANALES Y MEJORÓ 20.000 HECTÁREAS PRODUCTIVAS

La Administración Provincial del Agua (APA) ejecutó obras de saneamiento en canales rurales del departamento Comandante Fernández, beneficiando de manera directa a unas 20.000 hectáreas productivas. Las intervenciones, que abarcaron más de 11 kilómetros, permiten optimizar el escurrimiento del exceso de agua de lluvia y mejorar las condiciones para el desarrollo agropecuario en la zona.

Los trabajos se realizaron sobre los canales Bajo Hondo Grande y Bajo Hondo Chico, en una tarea articulada con Vialidad Provincial y con la colaboración de productores locales. Las acciones incluyeron limpieza, profundización y ensanchamiento de los canales, además de la adecuación hidráulica de alcantarillas, lo que incrementa la capacidad de drenaje frente a precipitaciones intensas.

Desde el organismo destacaron que estas obras forman parte de un plan estratégico de intervención en el interior provincial, orientado al manejo integral de los recursos hídricos. En ese marco, el presidente de la APA, Jorge Pilar, remarcó que “el uso ordenado y eficiente del agua es una condición indispensable para el crecimiento productivo”, y subrayó la necesidad de avanzar hacia un modelo sostenible.

Las tareas se concentraron en el tramo comprendido desde el sur de la Colonia Cerveza Helada hasta la Ruta Nacional Nº 95. Allí se intervino sobre 9,2 kilómetros del canal Bajo Hondo Grande y 1,8 kilómetros del Bajo Hondo Chico, mejorando la pendiente y profundidad para optimizar el flujo hídrico y facilitar la evacuación de excedentes.

El responsable en terreno, Ernesto Reguera, precisó que el operativo contó con maquinaria pesada aportada por Vialidad Provincial, lo que permitió avanzar con eficiencia en los trabajos. Asimismo, destacó la colaboración de productores en la limpieza de alcantarillas, fundamental ante la imposibilidad de acceso con equipos en algunos sectores.

Desde la APA remarcaron el valor del trabajo articulado entre organismos y actores locales, lo que permitió complementar tareas y acelerar los tiempos de ejecución. Además, indicaron que las intervenciones se basaron en estudios topográficos, con el objetivo de mejorar la capacidad de conducción de los canales y el direccionamiento del agua excedente.

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