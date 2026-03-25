EL MUNICIPIO DE RESISTENCIA ANUNCIÓ UN AUMENTO DEL 9% EN LOS SALARIOS DE LOS TRABAJADORES

El intendente Roy Nikisch anunció un incremento de un 9% del sueldo básico de los trabajadores municipales en todas sus categorías, se hará efectivo con el pago de haberes de marzo y se abonará el último día hábil del mes.

Respondiendo a la situación económica actual y teniendo en cuenta que la administración responsable de los recursos así lo permite, el Jefe Comunal decidió otorgar el aumento para mejorar los ingresos del total del personal.

El incrementó impactará sobre el sueldo de marzo, a cobrarse este martes 31, en cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco.

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