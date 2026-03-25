OBRAS PÚBLICAS REALIZA RECAMBIO DE LUMINARIAS EN EL ACCESO A LA CIUDAD
La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Juan José Castelli continúa trabajando en el mejoramiento del sistema de iluminación urbana, llevando adelante el recambio de luminarias en el acceso a la ciudad, sobre Diagonal Eva Perón.
Estas tareas permiten optimizar la iluminación del sector, mejorar la visibilidad y garantizar mayor seguridad para vecinos, conductores y peatones que transitan diariamente por este importante ingreso a la ciudad.