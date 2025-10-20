Lun. Oct 20th, 2025

SIMULACRO ESCRUTINIO

🗳️ #Milei planifica cometer #FraudeElectoral
🟣 El gobierno realizó el simulacro de escrutinio y consideró que #GildoInsfrán, #Capitanich, #RicardoQuintela, entre otros, no forman parte del sello #peronista
⚠️ Los votos de los #PJ provinciales (9 provincias, entre ellas #Formosa) no sumarían para Fuerza Patria por tener otro nombre
🗳️ En las Elecciones Legislativas de otros años siempre se habían contado dentro del mismo frente, sería la primera vez que ocurra lo contrario.
🔶 Esto también afecta a Provincias Unidas, que utiliza el nombre «Ciudadanos Unidos» en CABA, por ejemplo.

