SIMULACRO ESCRUTINIO
#Milei planifica cometer #FraudeElectoral
El gobierno realizó el simulacro de escrutinio y consideró que #GildoInsfrán, #Capitanich, #RicardoQuintela, entre otros, no forman parte del sello #peronista
Los votos de los #PJ provinciales (9 provincias, entre ellas #Formosa) no sumarían para Fuerza Patria por tener otro nombre
En las Elecciones Legislativas de otros años siempre se habían contado dentro del mismo frente, sería la primera vez que ocurra lo contrario.
Esto también afecta a Provincias Unidas, que utiliza el nombre «Ciudadanos Unidos» en CABA, por ejemplo.