EL CENTRISTA RODRIGO PAZ PEREIRA GANÓ LAS ELECCIONES CON EL 54,53% DE LOS VOTOS CONTRA EL 45,47% DEL DERECHISTA JORGE TUTO QUIROGA, SEGÚN DATOS PRELIMINARES, TRAS EL HISTÓRICO BALOTAJE DE ESTE DOMINGO EN BOLIVIA.
Los datos fueron difundidos por el Tribunal Supremo Electoral con poco más del 97 % de las actas procesadas.
El senador y candidato del Partido Demócrata Cristiano rompe así 20 años de hegemonía del izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS) del histórico dirigente cocalero Evo Morales.