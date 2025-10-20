Lun. Oct 20th, 2025

EL CENTRISTA RODRIGO PAZ PEREIRA GANÓ LAS ELECCIONES CON EL 54,53% DE LOS VOTOS CONTRA EL 45,47% DEL DERECHISTA JORGE TUTO QUIROGA, SEGÚN DATOS PRELIMINARES, TRAS EL HISTÓRICO BALOTAJE DE ESTE DOMINGO EN BOLIVIA.

By Redaccion 6 horas ago

Los datos fueron difundidos por el Tribunal Supremo Electoral con poco más del 97 % de las actas procesadas.
El senador y candidato del Partido Demócrata Cristiano rompe así 20 años de hegemonía del izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS) del histórico dirigente cocalero Evo Morales.

