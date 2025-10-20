Detuvieron por violencia de género a un concejal electo de La Libertad Avanza en San Vicente

En paralelo, circuló un video grabado presuntamente por la víctima, donde se observa una discusión entre ambos. El material se viralizó rápidamente en grupos de WhatsApp, aunque no muestra violencia física directa. Las autoridades continúan con la investigación para determinar la secuencia de los hechos y el grado de responsabilidad de Contreras.

El caso generó impacto político en San Vicente, ya que se trata de un dirigente recientemente electo y vinculado a un espacio político de relevancia nacional. Por el momento, desde LLA no hubo declaraciones oficiales sobre la detención del concejal electo, que podría complicar su futura asunción en el cargo.