CORRIENTES: MATÓ A SU VECINO PORQUE «LO MIRÓ MAL»

Un hecho de extrema violencia conmocionó a la localidad correntina de Santa Rosa, donde un joven de 23 años fue asesinado de una puñalada en el pecho tras una pelea con su vecino. El agresor, de 22, fue detenido una hora después del crimen, ocurrido en el barrio Llamarada, una zona periférica de la ciudad.

El episodio tuvo lugar pasadas las 17 del domingo, cuando personal policial y médico fue alertado sobre una feroz riña entre dos jóvenes que vivían puerta de por medio. Según informaron fuentes oficiales, ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en sus domicilios cuando se desató la discusión.

De acuerdo con el relato de testigos, un intercambio de miradas habría sido el detonante del enfrentamiento. «Los dos estaban tomados y desde hace tiempo mantenían una mala convivencia. Nadie sabe exactamente de dónde viene la bronca», explicó una fuente policial local.

La pelea escaló rápidamente. Nahuel Exequiel Aguirre, de 22 años, y Arnaldo Barlaam Fernández, de 23, salieron a la calle y comenzaron a agredirse físicamente. Familiares y vecinos intentaron separarlos, pero no lograron evitar el desenlace fatal: Aguirre tomó un cuchillo y le asestó a Fernández una puñalada en el pecho, que le perforó el corazón.

El joven herido cayó frente a su vivienda mientras sus allegados pedían ayuda desesperadamente. Fue trasladado de urgencia al hospital local y luego derivado al Hospital María Auxiliadora de Saladas, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Tras el ataque, el agresor huyó del lugar, aunque fue capturado poco más de una hora después gracias a un operativo cerrojo montado por la Policía. En su poder, los agentes secuestraron el arma blanca utilizada en el crimen.

El caso quedó a cargo del fiscal Daniel Lezcano, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Santa Rosa, quien prevé imputar a Aguirre por el delito de homicidio simple. La audiencia de formulación de cargos y de coerción se realizará en los próximos días ante la jueza de Garantías, Elsa Leonor Derkach, y no se descarta que el fiscal solicite prisión preventiva.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto Médico Forense de la ciudad de Corrientes, donde se practicó la autopsia dispuesta por la Justicia.