RESISTENCIA: TRES DETENIDOS TRAS UN VIOLENTO ENFRENTAMIENTO CON LA POLICIA

Un operativo policial terminó con tres hombres detenidos y dos efectivos lesionados este domingo al mediodía, en Resistencia, tras una persecución que derivó en un enfrentamiento dentro de una vivienda de la zona sur.

Todo comenzó cerca de las 13, cuando personal de Investigaciones patrullaba la avenida Vélez Sarsfield y detectó a dos hombres que circulaban en una motocicleta Zanella 110 sin patente.

Al intentar identificarlos, los sospechosos exhibieron un arma de fuego y escaparon, lo que desató una persecución por varias calles.

La huida terminó en la intersección con calle Rissione, donde los ocupantes abandonaron la moto e ingresaron a una casa. Ante la situación de flagrancia, los efectivos irrumpieron en el domicilio, donde fueron recibidos por otros sujetos que, junto a los perseguidos, atacaron a los policías con armas de fuego y armas blancas.

Tras un intenso forcejeo, y utilizando la fuerza mínima indispensable, los agentes lograron reducir a tres hombres de 35, 37 y 55 años. Un cuarto implicado logró escapar por los techos de viviendas vecinas y es intensamente buscado.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró la motocicleta utilizada en la fuga, dos teléfonos celulares y un cuchillo de cocina.

Como saldo del enfrentamiento, dos efectivos resultaron lesionados y fueron asistidos en el lugar por una ambulancia, siendo dados de alta posteriormente.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, los detenidos quedaron aprehendidos en una causa por «supuesto atentado, resistencia a la autoridad y lesiones», mientras continúan los operativos para dar con el prófugo.