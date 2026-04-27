ABREN CONVOCATORIA A BECAS PARA ESTUDIAR Y VIVIR EN JAPON

AFS Argentina & Uruguay anuncia la apertura de la convocatoria a las Becas MEXT 2026, una oportunidad exclusiva para jóvenes que estudian japonés y desean profundizar su formación lingüística y cultural en uno de los países más fascinantes del mundo.

En esta edición, se otorgarán dos becas completas para estudiantes de Argentina y Uruguay, en el marco de un programa desarrollado junto al Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón(MEXT).

El programa consiste en una experiencia de intercambio cultural de 4 semanas, que se llevará a cabo del 5 de octubre al 8 de noviembre de 2026, e incluye participación en actividades educativas, inmersión cultural y convivencia con una familia anfitriona japonesa.

Una experiencia que transforma

Las Becas MEXT están dirigidas a jóvenes que ya cuentan con conocimientos del idioma japonés y buscan llevar su aprendizaje a un nuevo nivel a través de la experiencia directa. Durante su estadía, los participantes no solo perfeccionarán el idioma, sino que también desarrollarán habilidades interculturales clave para su futuro académico y profesional.

“Este tipo de oportunidades permiten que los jóvenes no solo aprendan un idioma, sino que vivan una cultura desde adentro, desarrollando una mirada global y habilidades que los acompañarán toda la vida”, destacan desde AFS Argentina & Uruguay.

¿Quiénes pueden postularse?

Podrán aplicar estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos:

Haber nacido entre el 2 de abril de 2008 y el 1 de abril de 2011

Contar con nivel de inglés mínimo B1

Tener conocimientos previos de idioma japonés

No haber finalizado la escuela secundaria

Contar con autorización de madre, padre o tutor para viajar solo al exterior

Tener pasaporte vigente para viajar entre octubre y noviembre de 2026

Completar el formulario de inscripción y la documentación requerida

Fechas clave

Apertura de convocatoria: 20 de abril de 2026

Cierre de postulación: 31 de mayo de 2026

Anuncio de ganadores: 9 de junio de 2026

Viaje a Japón: 5 de octubre al 8 de noviembre de 2026

Las personas interesadas pueden postularse completando el formulario online haciendo click aqui.

Las Becas MEXT forman parte de una iniciativa del gobierno japonés para promover el intercambio cultural y el aprendizaje del idioma japonés en jóvenes de todo el mundo. A través de AFS Japón, esta oportunidad se extiende a estudiantes de Argentina y Uruguay, fortaleciendo los lazos educativos y culturales entre ambos países.