ANSES LLEVARA UN OPERATIVO MOVIL: CUANDO Y DONDE SERA

Anses recuerda que, mediante sus operativos de atención en diversas ciudades del país, recibe consultas y realiza trámites de la Seguridad Social.

Los interesados pueden acercarse con DNI y la documentación requerida para realizar gestiones sobre la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de pago único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción), presentación del certificado escolar, Prestación por Desempleo, cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una Obra Social, actualización de datos personales, entre otras.

El organismo llevará este operativo móvil el próximo jueves 30 de abril, de 8 a 13, en Avia Terai, en General José de San Martín sin número, entre calles 11 y 13.