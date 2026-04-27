CHACO UN DETENIDO EN ALLANAMIENTOS SIMULTÁNEOS EN RESISTENCIA Y FONTANA

Además, secuestraron dinero en efectivo, electrodoméstico, y droga.

En la mañana de este lunes efectivos del Departamento Cibercrimen, llevaron adelante una serie de allanamientos en Resistencia y Fontana en el marco de una causa por hurto que involucra a un empleado de una empresa local.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un hombre director de una conocida empresa, quien alertó sobre una maniobra delictiva consistente en la sustracción de mercadería mediante el uso de remitos falsificados, duplicados y adulterados.

Tras tareas investigativas, cruces de información, relevamiento de fuentes y trabajos de campo, los agentes lograron identificar como principal sospechoso, un empleado de la empresa, quien tenía acceso al sistema informático.

Con intervención del Equipo Fiscal N° 10 y órdenes del Juzgado de Garantías N° 04, se realizaron cuatro allanamientos en distintos domicilios vinculados a la causa.

En una vivienda ubicada en calle Frondizi en Resistencia, el procedimiento arrojó resultado positivo, con el secuestro de dos teléfonos celulares y un lavarropas.

En el barrio 506 Viviendas de Fontana el resultado fue negativo.

En otro domicilio del mismo barrio se incautaron, un secarropa, un televisor Smart TV, una bicicleta infantil y un juego tipo cama elástica.

Finalmente, en Villa Río Negro, en Resistencia el allanamiento también fue positivo, donde los agentes secuestraron tres televisores, dos bicicletas, un horno eléctrico, un secarropas, un aire acondicionado, un teléfono celular iPhone 15 y una motocicleta Yamaha XTZ 125.

Además, durante el último procedimiento, con intervención de la Fiscalía Antidroga N° 2. Allí fue detenido el principal sospechoso, de 25 años, y se incautaron tres plantas de marihuana, un sistema de cultivo con iluminación y refrigeración, $464.500 en efectivo y 30 gramos de cocaína. En este aspecto intervino también la División Microtráfico.

El detenido quedó a disposición de la justicia en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de estupefacientes, además de la causa original por hurto.

Desde la Policía informaron que las investigaciones continúan y no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.

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