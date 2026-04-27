CORONEL DU GRATY APREHENDEN A UN HOMBRE EN ESTADO DE EBRIEDAD Y SECUESTRAN UN VEHÍCULO

Personal policial de la Comisaría intervino en un procedimiento registrado en el barrio La Terminal de la localidad.

En fecha de ayer alrededor de las 23, los efectivos procedieron a la conducción de un hombre que se encontraba en aparente estado de ebriedad y generando disturbios en la vía pública, siendo trasladado a la dependencia policial.

Por disposición del Juzgado de Paz y Faltas local, se dispuso su aprehensión en carácter contravencional por supuesta infracción a los artículos 60° y 78° del Código de Faltas Provincial .

El ciudadano fue examinado por el médico de turno del hospital local, quien diagnosticó un hematoma en la región del pómulo derecho y signos compatibles con ingesta alcohólica.

Asimismo, en el marco del procedimiento, se tomó conocimiento de una situación previa vinculada a una discusión con su ex pareja, quien se encontraba en el lugar, sin que la misma manifestara intención de radicar denuncia penal.

Finalmente, se procedió al secuestro preventivo de un automóvil marca Chevrolet modelo Cruze, color blanco, con el objetivo de resguardar el bien hasta tanto se acredite su propiedad.

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