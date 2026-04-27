RESISTENCIA TRAS UN RÁPIDO ACCIONAR POLICIAS RECUPERARON ELEMENTOS ROBADOS DE UNA ESCUELA

Por el hecho hay un hombre detenido. Los bienes fueron devueltos al establecimiento.

Un hecho de robo y daños ocurrido en la Escuela E.G.B. N° 319, ubicada sobre calle Aristóbulo del Valle al 1900 de la ciudad de Resistencia, fue esclarecido en pocas horas gracias a la rápida intervención del personal de la Comisaría Novena.

El hecho fue denunciado este lunes por la directora del establecimiento, quien informó que al ingresar al edificio cerca de las 6.30 de la mañana, el personal de maestranza detectó que cuatro cámaras de seguridad habían sido violentadas.

Al inspeccionar el lugar, se constató además la sustracción de dos ventiladores de techo y un parlante amplificador.

A partir de la denuncia, efectivos del servicio externo iniciaron tareas investigativas que incluyeron el análisis de las filmaciones aportadas. En ellas se logró observar a un hombre que, cerca de las 2 de la madrugada, ingresó al establecimiento y destruyó los dispositivos de seguridad.

Gracias a las características físicas registradas en las imágenes, los agentes identificaron al sospechoso. Con esa información, se desplegó un rastrillaje en las inmediaciones, donde localizaron al individuo mientras intentaba ocultar los elementos sustraídos en un terreno baldío. En ese momento fue demorado y se procedió al secuestro de los objetos robados.

En el procedimiento intervino también personal del Departamento Cibercrimen y estuvo presente en el lugar el Comisario Inspector Rolando Daniel Sosa, supervisor de la Zona I Metropolitana.

La Fiscalía N° 6, a cargo de la doctora Mariana Echarri, dispuso la aprehensión del sospechoso en la causa por “supuesto robo y daños”.

En tanto, los elementos sustraídos fueron recuperados en su totalidad y devueltos al establecimiento educativo.

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