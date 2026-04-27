FONTANA  DOS DETENIDOS POR EL SUPUESTO HOMICIDIO DE UN HOMBRE DE 70 AÑOS

Ocurrió en el barrio Balastro II. El Departamento de Investigaciones Complejas y la Comisaría Prinera de Fontana demoraron a dos de los implicados uno de 59 años y el otro de 19 años.

Pasada la medianoche un hombre de 59 años ingresó con lesiones de arma blanca al Hospital Fleitas de la localidad, allí fue atendido e informó que estaba bebiendo en el barrio Balastro con otro hombre, con el que luego tuvo una riña.

Además los efectivos de la Comisaría Primera de Fontana acudieron al lugar del desorden y allí encontraron a un hombre de 70 años ya sin vida. Ante esta situación dieron intervención a la fiscalía en turno y comenzaron una investigación para saber qué habría ocurrido.

Inmediatamente el hombre que fue hospitalizado, permaneció con custodia policial ya que sería uno de los implicados en el hecho.

Se dio intervención al Departamento de Investigaciones Complejas y personal de gabinete científico del poder judicial quienes procedieron a realizar el análisis de la escena del crimen, tomando muestras de evidencia biológica (sangre) mediante hisopado, el secuestro de un teléfono celular y un vaso de vidrio transparente. también comenzaron tareas de recolección de información entre los vecinos del lugar. Así obtuvieron declaraciones que los llevaron a encontrar , a metros de la escena del crimen, un machete con restos de sangre. Estaba escondido entre la maleza.

La fiscalía en turno dispuso la aprehensión de los involucrados , la realización del test de alcoholemia correspondiente, el secuestro de sus prendas de vestir y su identificación .

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